91 Yaşında Öldükten Sonra 500 Yıllığına Beynini Dondurtan Adamın Fikri Aklınızı Başından Alacak!
91 Yaşında Öldükten Sonra 500 Yıllığına Beynini Dondurtan Adamın Fikri Aklınızı Başından Alacak!
91 yaşında ABD'de hayatını kaybeden Çinli bir filozofun öldükten sonra beynini dondurması bilim dünyasında yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Gelin filozofun düşüncelerine ve neden beynini dondurduğuna hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilim kurgu filmlerinde bir insanın vücudunun dondurulduğu ve yüzyıllar sonra uyandırıldığı senaryoları hepimiz ilgiyle takip etmişizdir. Keza bilim dünyasında da buna benzer haberler sık sık karşımıza çıkar. Ölen kişilerin vücudu dondurulur ve gelecekteki teknolojik gelişmeler sayesinde tekrar diriltilebilecekleri iddia edilir.
Bilimsel ilerlemelere bakılırsa günümüzde ölenlerin vücut parçalarının çok uzun yıllar boyunca saklanması mümkün olmasa da bu konuda çalışmalar devam ediyor. İşte o araştırmalardan birinin öznesi de ABD'de yaşayan ve 2021'de hayatını kaybeden Çinli bir akademisyen.
Sözcü'de yer alan habere göre, Çin'in en önemli filozoflarından biri olan Li Zehou, bundan tam 3 yıl önce 91 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümünden sonra ise bir şirket aracılığıyla beynini dondurduğu ve 500 yıl sonra çözülmesini istediği ortaya çıktı.
Çin basınında yer alan haberlere göre Li Zehou, muhalif görüşlerinden dolayı Çin'den ayrılmış ve ABD'de sürgün hayatı yaşamıştı. Ünlü filozof, hayatı boyunca ulusal kültürün beyin üzerindeki etkilerini incelemişti.
Ayrıca Çin ve Batı felsefesi arasında bağ kuran çalışmalar yapmıştı ve beynin farklı düşünme biçimlerinin kültürel farklılıkları tetiklediğine inanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Görünen o ki Li Zehou, ölümünün de bu araştırmalara konu olmasını istedi. Çinli akademisyen Arizona'daki Alcor Hayatı Uzatma Derneği'ne beynini dondurmaları için 80 bin dolar ödedi. Zira gelecekteki teknolojinin beynin sırlarını ortaya çıkaracağını düşünmekteydi.
Peki size soralım. Sizce bir beyin dondurulmuş halde 500 sene bozulmadan durabilir mi? Gelecek teknoloji bunu sağlayabilir mi? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın