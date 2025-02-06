90'larda Hangi Ruj Rengi Olurdun?
90'larda Hangi Ruj Rengi Olurdun?
90'larda yaşasaydın sen nasıl biri olurdun? Ya da senin ruhun, enerjin ve tarzın 90'ların hangi popüler ruj rengi olurdu? Biraz merak ettin değil mi? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Hazırsan hadi başlayalım!
1. Günlerin genellikle nasıl geçiyor?
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2. Gardırobundaki vazgeçilmez parça hangisi?
3. 90'larda bir dizi karakteri olsan, hangi türde olurdun?
4. Hangi içeceği tercih edersin?
5. Bir kelime seni en iyi nasıl tanımlar?
6. Tatil için nereye gitmek istersin?
7. Makyaj yaparken en çok neye dikkat edersin?
8. Bu sezon makyaj trenlerinde hangi stili daha çok tercih ediyorsun?
Senin rengin kesinlikle Yash!
Senin rengin kesinlikle Fleshpot!
Senin rengin kesinlikle Folio!
Senin rengin kesinlikle Acting Natural!
Senin rengin kesinlikle Hodge-Podge!
Senin rengin kesinlikle Peachstock!
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