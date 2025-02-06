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90'larda Hangi Ruj Rengi Olurdun?

90'larda Hangi Ruj Rengi Olurdun?

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Onedio Content - Onedio Editörü
06.02.2025 - 13:32

90'larda yaşasaydın sen nasıl biri olurdun? Ya da senin ruhun, enerjin ve tarzın 90'ların hangi popüler ruj rengi olurdu? Biraz merak ettin değil mi? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Hazırsan hadi başlayalım!

1. Günlerin genellikle nasıl geçiyor?

2. Gardırobundaki vazgeçilmez parça hangisi?

3. 90'larda bir dizi karakteri olsan, hangi türde olurdun?

4. Hangi içeceği tercih edersin?

5. Bir kelime seni en iyi nasıl tanımlar?

5. Bir kelime seni en iyi nasıl tanımlar?

6. Tatil için nereye gitmek istersin?

7. Makyaj yaparken en çok neye dikkat edersin?

8. Bu sezon makyaj trenlerinde hangi stili daha çok tercih ediyorsun?

Senin rengin kesinlikle Yash!

Senin rengin kesinlikle Yash!

Sen güçlü, kararlı ve etkileyici bir kişiliksin. Çabasız bir zarafete ve kendine güvenen bir havaya sahipsin. Tıpkı Yash tonlarındaki bir ruj gibi, her zaman fark edilmeyi başarıyor ama bunu abartısız bir şekilde yapıyorsun. Minimalist ama dikkat çekici olmayı seviyorsun! O yüzden 90'lardaki bu popüler ve kendine güvenen ruj kesinlikle sen olurdun!

Senin rengin kesinlikle Fleshpot!

Senin rengin kesinlikle Fleshpot!

Huzuru ve sadeliği seven, zarif bir ruhsun. Doğallık senin için en büyük güzellik. Açık nude tonlarındaki Fleshpot gibi, sen de herkesle kolayca uyum sağlayan, sakin ve yumuşak bir etkiye sahipsin. Şıklık senin için çabasız bir detay. İşte bu yüzden Fleshpot tam olarak senin o sakin güzelliğini yansıtıyor!

Senin rengin kesinlikle Folio!

Senin rengin kesinlikle Folio!

Dengeli ve uyumlu bir kişiliğe sahipsin. Her şeyde bir denge bulmayı seviyor, ne fazla abartıyorsun ne de çok sade kalıyorsun. Folio rengi gibi, senin enerjin de her ortamda doğal bir uyum yaratıyor. İnsanlar sana güvenmeyi seviyor ve gerçekten de girdiğin, dahil olduğun her ortamda ilgiyi çekiyorsun!

Senin rengin kesinlikle Acting Natural!

Senin rengin kesinlikle Acting Natural!

Samimi, doğal ve sıcacık bir enerjin var. Sadelikten yana olan tavrın, seni her zaman sevilen biri yapıyor. Acting Natural ruj gibi sen de, varlığınla ortama tazelik katıyorsun. İnsanlar seninle vakit geçirmeyi bir terapi gibi görüyor. İlk başta oldukça sade gelsen de sonra herkesin başını döndürüyorsun.

Senin rengin kesinlikle Hodge-Podge!

Senin rengin kesinlikle Hodge-Podge!

Cesur, kararlı ve asi bir ruh taşıyorsun. 90'ların ikonik Hodge-Podge ruju gibi, sen de bir döneme damganı vuracak kadar etkileyicisin. Kendine güvenen tavrın ve güçlü duruşunla girdiğin her ortamda dikkat çekiyorsun. Direkt gözler senin üzerine çevriliyor. Kendine güvenin metrelerce öteden belli oluyor.

Senin rengin kesinlikle Peachstock!

Senin rengin kesinlikle Peachstock!

Neşeli, enerjik ve eğlenceli bir kişiliğe sahipsin. İnsanlar seni hep renkli ve pozitif enerjinle hatırlıyor. Peachstock tonlarındaki rujlar gibi, sıcak ve ulaşılabilir bir havan var. Herkesle kolayca bağ kurabiliyor ve çevrendekileri mutlu edebiliyorsun.

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