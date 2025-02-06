90'larda Hangi Ruj Rengi Olurdun?

Sen güçlü, kararlı ve etkileyici bir kişiliksin. Çabasız bir zarafete ve kendine güvenen bir havaya sahipsin. Tıpkı Yash tonlarındaki bir ruj gibi, her zaman fark edilmeyi başarıyor ama bunu abartısız bir şekilde yapıyorsun. Minimalist ama dikkat çekici olmayı seviyorsun! O yüzden 90'lardaki bu popüler ve kendine güvenen ruj kesinlikle sen olurdun!