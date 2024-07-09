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8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası: Ganesh Lakshmi Yantra

etiket 8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası: Ganesh Lakshmi Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 20:17

Ganesh Lakshmi yantra iş ve eğitim hayatında süreklilik başarı ve kazanç için doğum haritalarımızda Jüpiter, Ay, Mars  ve  Merkür’ün enerjilerini güçlendirir. Kazanımların korunması ve bereketin artması için çok güçlü semboller ve Güneş, Ay, Mars ve Merkür’ün Sayı sekanları ile bezenmiş bir yantradır.

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Hukuksal haklarda başarı spor müsabakalarında galibiyet içinde kullanılmaktadır.

Hukuksal haklarda başarı spor müsabakalarında galibiyet içinde kullanılmaktadır.

Bu yantra tüm burçlar tarafından Gümüş Altın ve Bakır elementleri üzerine kişisel doğum haritası incelendikten sonra kullanıma uygun yön belirlendikten sonra plaka kolye bileklik ya da yüzük olarak kişiye özel tasarlanmaktadır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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