8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası: Ganesh Lakshmi Yantra
8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası: Ganesh Lakshmi Yantra
Ganesh Lakshmi yantra iş ve eğitim hayatında süreklilik başarı ve kazanç için doğum haritalarımızda Jüpiter, Ay, Mars ve Merkür’ün enerjilerini güçlendirir. Kazanımların korunması ve bereketin artması için çok güçlü semboller ve Güneş, Ay, Mars ve Merkür’ün Sayı sekanları ile bezenmiş bir yantradır.
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Hukuksal haklarda başarı spor müsabakalarında galibiyet içinde kullanılmaktadır.
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