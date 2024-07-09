8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası: Ganesh Lakshmi Yantra

Bu yantra tüm burçlar tarafından Gümüş Altın ve Bakır elementleri üzerine kişisel doğum haritası incelendikten sonra kullanıma uygun yön belirlendikten sonra plaka kolye bileklik ya da yüzük olarak kişiye özel tasarlanmaktadır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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