67. Grammy Adaylarına Kulak Verin: En İyi Albüm Ödülü'ne Bir Adım Uzak Olan Şarkıcılar
67. Grammy Adaylarına Kulak Verin: En İyi Albüm Ödülü'ne Bir Adım Uzak Olan Şarkıcılar
Grammy adayları ödüllerine kavuşmayı bekleyedursun, biz de o sırada En İyi Albüm Ödülü adaylarının şarkılarını bir listede topladık. Sence yılın 'En İyi Albüm' Ödülü kimin olur?
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1. André 3000 - New Blue Sun
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2. Beyoncé - Cowboy Carter
3. Sabrina Carpenter - Short n' Sweet
4. Charli xcx - Brat
5. Jacob Collier - Djesse Vol. 4
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6. Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft
7. Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
8. Taylor Swift - The Tortured Poets Department
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