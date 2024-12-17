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67. Grammy Adaylarına Kulak Verin: En İyi Albüm Ödülü'ne Bir Adım Uzak Olan Şarkıcılar

etiket 67. Grammy Adaylarına Kulak Verin: En İyi Albüm Ödülü'ne Bir Adım Uzak Olan Şarkıcılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 23:42

Grammy adayları ödüllerine kavuşmayı bekleyedursun, biz de o sırada En İyi Albüm Ödülü adaylarının şarkılarını bir listede topladık. Sence yılın 'En İyi Albüm' Ödülü kimin olur?

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1. André 3000 - New Blue Sun

2. Beyoncé - Cowboy Carter

3. Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

4. Charli xcx - Brat

5. Jacob Collier - Djesse Vol. 4

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6. Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft

7. Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

8. Taylor Swift - The Tortured Poets Department

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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