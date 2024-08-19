40 Yıl İstenmişti: Dilan Polat'ın Tahliye Gerçekçesi Ortaya Çıktı!

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal meyda fenomeni Dilan Polat'ın çok konuşulan MASAK raporu sonrası beklenen tahliyesi gerçekleşti. Dilan Polat'ın atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah Gazetesi