28 Ekim Hastaneler, Eczaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı? 28 Ekim 2026 Poliklinik ve Eczane Çalışma Saatleri

28 Ekim Çarşamba günü devlet hastanelerinde sabah saatlerinde poliklinik hizmetleri devam edecek. Ancak saat 13.00 itibarıyla resmî tatil başlayacağı için rutin muayene ve poliklinik hizmetlerine ara verilecek. Bu nedenle öğleden sonra hastaneye gitmeyi planlayan vatandaşların randevu bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor.

Dahiliye, göz hastalıkları, dermatoloji, ortopedi ve diğer branşlarda muayene olmak isteyenler, hastanelerin açıklanan çalışma programlarını takip edebilir. Özellikle daha önceden alınmış bir randevu bulunuyorsa işlemin yapılacağı saat için ilgili hastaneyle iletişime geçmekte fayda var.

28 ve 29 Ekim hastanelerin acil servisleri açık mı?

Cumhuriyet Bayramı tatilinde hastanelerin acil servisleri kapanmayacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca acil sağlık hizmetleri devam edecek. Acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.

Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, resmî tatillerde de 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürüyor. Hayati tehlike oluşturan sağlık sorunlarında 112 üzerinden yardım istenebilecek. Hastanelerde yatan hastaların tedavileri ve gerekli acil müdahaleler de tatil süresince devam edecek.