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28 Ekim Hastaneler, Eczaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı? 28 Ekim 2026 Poliklinik ve Eczane Çalışma Saatleri

28 Ekim Hastaneler, Eczaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı? 28 Ekim 2026 Poliklinik ve Eczane Çalışma Saatleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 13:10
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde hastane randevusu olanlar, aile hekimine gitmek isteyenler ve ilaç alacak vatandaşlar sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra resmî tatil başlayacak. Bu nedenle devlet hastanelerinin polikliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve eczanelerde normal çalışma düzeni değişecek. Özellikle muayene olmak veya reçeteli ilaçlarını almak isteyenlerin işlemlerini hangi saatlerde yapabilecekleri merak ediliyor. 

Peki 28 Ekim hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? Eczaneler saat kaçta kapanacak, acil servisler hizmet verecek mi? İşte 28 Ekim 2026 sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri…

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28 Ekim 2026 resmî tatil mi, yarım gün mü?

28 Ekim 2026 resmî tatil mi, yarım gün mü?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil olacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00’te başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmî tatil uygulanacak.

Bu nedenle kamu kurumlarında 28 Ekim sabah saatlerinde normal mesai devam ederken öğleden sonra tatil düzenine geçilecek. Hastanelerin poliklinikleri, aile sağlığı merkezleri ve eczanelerin çalışma saatleri de bu düzenlemeden etkilenecek.

28 Ekim hastaneler açık mı, saat kaça kadar çalışacak?

28 Ekim hastaneler açık mı, saat kaça kadar çalışacak?

28 Ekim Çarşamba günü devlet hastanelerinde sabah saatlerinde poliklinik hizmetleri devam edecek. Ancak saat 13.00 itibarıyla resmî tatil başlayacağı için rutin muayene ve poliklinik hizmetlerine ara verilecek. Bu nedenle öğleden sonra hastaneye gitmeyi planlayan vatandaşların randevu bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor.

Dahiliye, göz hastalıkları, dermatoloji, ortopedi ve diğer branşlarda muayene olmak isteyenler, hastanelerin açıklanan çalışma programlarını takip edebilir. Özellikle daha önceden alınmış bir randevu bulunuyorsa işlemin yapılacağı saat için ilgili hastaneyle iletişime geçmekte fayda var.

28 ve 29 Ekim hastanelerin acil servisleri açık mı?

Cumhuriyet Bayramı tatilinde hastanelerin acil servisleri kapanmayacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca acil sağlık hizmetleri devam edecek. Acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.

Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, resmî tatillerde de 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürüyor. Hayati tehlike oluşturan sağlık sorunlarında 112 üzerinden yardım istenebilecek. Hastanelerde yatan hastaların tedavileri ve gerekli acil müdahaleler de tatil süresince devam edecek.

28 Ekim sağlık ocakları ve aile hekimleri açık mı?

28 Ekim sağlık ocakları ve aile hekimleri açık mı?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü aile sağlığı merkezleri, diğer adıyla sağlık ocakları, sabah saatlerinde hizmet verecek. Aile hekimlerinin normal mesaisi saat 13.00’te sona erecek ve öğleden sonra resmî tatil uygulanacak.

Bu nedenle aile hekimine muayene olmak, reçete yazdırmak veya rutin sağlık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin sabah saatlerini tercih etmesi gerekiyor. Aşı ve takip randevularının durumu içinse bağlı bulunulan aile sağlığı merkezinin çalışma programı kontrol edilmeli. 29 Ekim Perşembe günü aile sağlığı merkezlerinde normal mesai yapılmayacak.

28 Ekim eczaneler açık mı, saat kaçta kapanacak?

28 Ekim eczaneler açık mı, saat kaçta kapanacak?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmî tatil uygulanacak. Eczaneler sabah saatlerinde normal çalışma düzenine devam ederken saat 13.00 itibarıyla tatil düzenine geçilecek. Öğleden sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

29 Ekim Perşembe günü tam gün resmî tatil olması nedeniyle eczanelerde nöbet sistemi uygulanacak. İlaç almak isteyen vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek. Nöbetçi eczanelerin adres ve çalışma bilgilerine ise ilgili eczacı odalarının duyurularından ulaşılabilecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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