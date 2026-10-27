28 Ekim Hastaneler, Eczaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı? 28 Ekim 2026 Poliklinik ve Eczane Çalışma Saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde hastane randevusu olanlar, aile hekimine gitmek isteyenler ve ilaç alacak vatandaşlar sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra resmî tatil başlayacak. Bu nedenle devlet hastanelerinin polikliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve eczanelerde normal çalışma düzeni değişecek. Özellikle muayene olmak veya reçeteli ilaçlarını almak isteyenlerin işlemlerini hangi saatlerde yapabilecekleri merak ediliyor.
Peki 28 Ekim hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? Eczaneler saat kaçta kapanacak, acil servisler hizmet verecek mi? İşte 28 Ekim 2026 sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri…
28 Ekim 2026 resmî tatil mi, yarım gün mü?
28 Ekim hastaneler açık mı, saat kaça kadar çalışacak?
28 Ekim sağlık ocakları ve aile hekimleri açık mı?
28 Ekim eczaneler açık mı, saat kaçta kapanacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın