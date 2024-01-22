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2024'te Yeniden Hayatımıza Yeniden Girecek Olan Efsanevi Moda Akımları

etiket 2024'te Yeniden Hayatımıza Yeniden Girecek Olan Efsanevi Moda Akımları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 14:44

2024 yılında eskiden moda olan hangi akımları ve hangi tarzları sıklıkla göreceğiz merak ediyor musun? 2024 yılında dolabında olması gereken parçaları senin için listeledik. Haydi başlayalım o zaman.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Polo Yaka Kazaklar

1. Polo Yaka Kazaklar

Trendlere uyanların  gardrobuna ilk alması gereken parçalar bu polo yaka kazaklar.

İşe giderken ya da bir iş toplantısında, sizi hem şık hem de güçlü gösterecek bir parça.

Görseldeki model almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Daha retro bir görünüm elde etmek için kullanabileceğiniz harika polo yaka triko kazaklar da mevcut.

Daha retro bir görünüm elde etmek için kullanabileceğiniz harika polo yaka triko kazaklar da mevcut.

Tarzınızı yansıtmanın en kestirme yolu olabilir bu kazaklar.Görseldeki model almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Daha salaş ve rahat bir görünüm için ise biraz daha dökümlü modelleri tercih edebilirsiniz.

Daha salaş ve rahat bir görünüm için ise biraz daha dökümlü modelleri tercih edebilirsiniz.

Skinny jean ya da boru paça pantolonlarla harika duracak bir parça.

Görseldeki model almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Kapri Pantolonlar

2. Kapri Pantolonlar

Kapri pantolonlar 2024 yılında hayatımıza ani bir dönüşle geri geliyor.

Görseldeki model almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Kapri pantolonlar söz konusu olunca ağırlık bol modellerden ziyade vücudu saran modellere yönelecek.

Kapri pantolonlar söz konusu olunca ağırlık bol modellerden ziyade vücudu saran modellere yönelecek.

2024 bahar aylarında sıklıkla görmeye başlayacağımız modellerden biri de bu.

Görseldeki model almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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Farklı renklerini şimdiden dolabınıza eklemeye başlayabilirsiniz.

Farklı renklerini şimdiden dolabınıza eklemeye başlayabilirsiniz.

Siz yine de vücudunuza ve proporsiyonunuza uygun modeller seçmeye özen gösterin elbette.

Ama diyorsanız ki kapriler tam da benim tarzım o zaman şanslısınız.

Bu yıl sizin yılınız demektir.

Görseldeki model almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Peplum Modeller

3. Peplum Modeller

Öncelikle bilmeyenler için hemen söyleyelim peplum, bluz, ceket ya da elbiselerde bel bölgesine eklenen ve fırfırlı bir görünüme sahip olan kısma denir.

Peplum 2024 yılında sıklıkla karşılaşacağımız bir terim olacak.

Bazen bu bluzdeki gibi abartıdan uzak bir görünüm de olabilir. Fırfır denilince hemen gözünüz korkmasın.

Görseldeki İpekyol marka peplum bluz almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Dolabınıza bu tarz bir aksesuar alarak da, elbiselerinizi, etek ve bluzlerinizi modaya kolaylıkla uydurabilirsiniz.

Dolabınıza bu tarz bir aksesuar alarak da, elbiselerinizi, etek ve bluzlerinizi modaya kolaylıkla uydurabilirsiniz.

Bir sürü bluz ve etek almaktansa tek bir aksesuar ile kıyafetlerinizi modaya uydurabilirsiniz.

Harika değil mi?

Görseldeki suni deri peplum kemer almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Kurumsal Görünüme Sahip Kıyafetler

4. Kurumsal Görünüme Sahip Kıyafetler

Kurumsal lafı sizi yanıltmasın... Bu akım son derece rahat bir görünüme sahip kurumsallıktan bahsediyor.

Görseldeki pantolon ceket takımı almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Rahat, havalı ve tarz...

Rahat, havalı ve tarz...

Baktığınızda bir ceket pantolon takım ama gerçekten rahat ve cool bir takım.

Görseldeki takım almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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5. Sportif Şıklık

5. Sportif Şıklık

Marka eşofmanlar, taytlar 2024 yılında hayatımızda olmaya devam edecek.

Burada önemli olan ise ister şık bir aksesuarla ister farlı tarz bir kıyafetle sportif görünümü birleştirerek, şıklığı ön plana almak.

Görseldeki model almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Eşofmanın üzerine tişört giymek yerine bir gömlek giyin mesela... Üzerine sıfır yaka bir triko.

Eşofmanın üzerine tişört giymek yerine bir gömlek giyin mesela... Üzerine sıfır yaka bir triko.

Boş tarz eşofmanınız, eteği gözüken gömleğiniz ve üzerinize oturan triko kazağınız ile moda dergilerinden fırlamış gibi olacaksınız.

Görseldeki gömlek almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Öyle bir kombinin üzerine de şık ve kaliteli bir kaşe kaban yakışır.

Öyle bir kombinin üzerine de şık ve kaliteli bir kaşe kaban yakışır.

Eşofmanlarımızı tişört ve şişme montlar ile kombinleme devri bitti.

Devir asil parçaları spor parçalarla birleştirme devri.

Görseldeki kaban almak isteyenler için burada.

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6. Kadifeler ve Metalik Renkler

6. Kadifeler ve Metalik Renkler

80'lere dönelim... Kadife elbiseler, metalik renkler bu yıl hayatımızda bolca olacak.

Görseldeki kadife elbise almak isteyenler için burada.

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Bu yıl metalik renkleri de sıklıkla göreceğiz.

Bu yıl metalik renkleri de sıklıkla göreceğiz.

Özellikle elbiselerde...

Görseldeki İpekyol marka elbise almak isteyenler için burada.

Ne dersiniz, bu akımlar size göre mi? Yorumlarda buluşalım.

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mervednz

Crop modası bitsin artık nolurrr alacak kıyafet bulamıyorum 🙄🙄

mamamia

bnde talebimi yazayım öhömmm tesettür diye kısacık etek, elbise ve pantorlar kalksın artık plis