2010 Yılında Tanıştığı ve Bir Oğlu Olduğunu İddia Eden F.D Hacı Sabancı'ya Babalık Davası Açtı
2010 Yılında Tanıştığı ve Bir Oğlu Olduğunu İddia Eden F.D Hacı Sabancı'ya Babalık Davası Açtı
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/haci-sab...
Oda TV'nin özel haberine göre Hacı Sabancı ile 2010 yılında bir sosyal medya platformundan tanıştığını ve Uzay adında bir erkek çocuğu olduğunu iddia eden F.D, Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.
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Biliyorsunuz ki Sabancı ailesi magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı'yı da mutlaka duymuşsunuzdur. Sabancı, Nazlı Kayı ile 10 Ekim 2021 yılında Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Oda TV'nin özel haberine göre 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiren F.D, sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığı iddia ettiği Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.
Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de buluştuklarını iddia eden F.D, Hacı Sabancı ile en son 21 Mayıs 2020'de görüştüğünü açıkladı.
Oda TV'nin özel haberine göre Hacı Sabancı ve F.D'nin 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan Encore isimli otelde birlikte tatil yaptıkları da dava dosyasına kaydedildi.
2019 yılında Hacı Sabancı ile arası bozulan F.D'nin S.K ile evlenerek Belçika'ya yerleştiği ve bu evliliğin 12 Şubat 2020 tarihinde son bulduğu açıklandı. F.D'nin Sabancı'dan olduğunu iddia ettiği oğlu ise eski eşi adına nüfusa kaydedildi.
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Yine Oda TV'nin özel haberine göre 21 Mayıs tarihinde F.D, Hacı Sabancı'nın daveti üzerine ünlü ismin evine gitti. İkilinin 21 Mayıs gecesi korunmasız cinsel birliktelik yaşadığı da yine F.D'nin avukatı tarafından dava dosyasına kaydedildi. Hacı Sabancı ve FD. arasındaki WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunuldu.
F.D'nin eski eşi S.K, "evlilik birliği içerisinde fakat fiilen ayrı yaşama döneminde ana rahmine düşen ve evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş olan Uzay K’nın kendisinden olmadığı gerekçesiyle soybağının reddine karar verilmesi" talebiyle dava açtı. F.D ise oğlu Uzay'ın daha fazla mağdur konumuna düşmemesi için ivedilikle yargılama yapılmasını ve çocuk ile davalı baba arasındaki soybağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.
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