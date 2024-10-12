19.19 Saat Anlamı Nedir? Kontrol Sizde, Şimdi Gücünüze Güç Katın!

Koruyucu meleklerden bir tanesi olarak bilinen Yeialel, ruhunuz için savaşıyor. Hak ettiğiniz adaleti sağlayacak an geliyor. Hayat size sonsuz sevgi ve huzur getirecek, fakat bunun için sabırlı olmalısınız.

Koruyucu melek Yeialel tam da bu noktada size yol gösterecek. Güçlü olmanız için savaşçı ruhunuza seslenecek. Önümüzdeki dakikaları biraz daha sabırla geçirirseniz sevgi ve huzuru bulacaksınız. Güç ve otorite sağlayacak, hayatınızda önemli yenilikler yaşayacaksınız.