16 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hızlı düşünüp harekete geçeceksin. Zihinsel anlamda cesur olacak, düşüncelerine sınır koymayacaksın. Bu sayede önün açılacak düşüncelerini hızla pratiğe de dökebileceksin. İşte bu durum sana başarı getirecek!

Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte kararsızlıklar da bitecek. Özellikle iş hayatında bu sayede önemli fırsatlar elde edeceksin. Düşünce gücüyle aldığın kararlar sayesinde ekibin lideri olacaksın. Yönetimi eline alırken kendine güvenmeyi de unutmamalı, bu sayede rekabette yerini alabilirsin.

Öte yandan bu dönemde aile içinde de düzenin kurucusu sen olabilirsin. Partnerin, varsa çocukların ve kardeşlerinin hayatında önemli sayılacak konuların sorumluluklarını da üstlenebilirsin. Herkesi mutlu ederken kendini de mutlu etmeyi sakın unutma. Sevgiden güç al. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...