16 Nisan Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ertelelemelisin. Aklına gelen fikri büyütmeli, geliştirmeli ve işe dönüştürmelisin. Hızlı aksiyomlar almalı, başarılı olmak için güvendiğin projeleri hayata geçirme cesaretiyle dolmalısın. Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte zihnine güvenmeli, üretmeli ve kazanmalısın.

Tam da bu noktada hizmet sektöründe yer almayı ya da doğanın içinde olmayı düşünmelisin. Zira, insanla ya da doğayla, kısacası hayatla temas ederek başarılı olabileceğin bir süreçtesin. Zekan kadar iletişim becerilerini de konuştur deriz.

Gelelim aşk hayatına! Bugün duygularını da erteleme... Bittiğini söylemek için daha fazla bekleme. Özellikle toksik ilişkileri, seni yoran kimseleri ve hatta sosyal çevreleri ardında bırak. Gerekirse yalnız olmayı bile göze alarak sadece kendine odaklan, sevgiden güç alarak arın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...