12 – 18 Ağustos 2024 Haftanın Yantrası Hint Yantrası Kameshwari Yantra
12 – 18 Ağustos 2024 Haftanın Yantrası Hint Yantrası Kameshwari Yantra
Kameshwari Yantra, 520 sayı sekansına göre hazırlanmış 7 gezegenin en yüksek oktavlı enerjilerini, 4 elementin güçlü etkilerini harekete geçirir ve hızlı bir şekilde yaşamımıza aktarmaya başlar.
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Ruhsal ve bedensel olarak kendinizi çok daha iyi ve sağlıklı hissedersiniz.
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