11 Nisan Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sesin her zamankinden çok daha yüksek çıkabilir. Fikirlerini paylaşmak, yaratıcı düşüncelerinle ön plana çıkmak ve iş hayatında yönetici rolü üstlenmek gündeminde yer alabilir. Bize soracak olursan, aklınla bugün kendini göstermen şart!

Zira, Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda aklın ve sezgilerin aynı noktada buluşacak. Aklından geçeni yüreğin kabul edecek, kalbinden geçen ise doğru yol olacak. Bu noktada yatırım ve girişim süreçlerinde kıymetli adımlar atacağın da aşikar. Kazanma ihtimalin bu denli yüksekken kendini göstermekten çekinmemelisin.

Gelelim aşk hayatına! Kalbin ile aklın aynı çizgideyken aşk hayatında da denge hakim olacak. Her şey tam da hayalini kurduğun gibi, aşkın derin ve tutkulu bir şekilde kendini gösterecek. Onun doğru kişi olduğunu da hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...