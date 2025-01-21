Sabancılar 60 Yıl Önce de Karışmış: İhsan Sabancı Yasak Aşkı Yüzünden Evlatlıktan Reddedilmiş!
Sabancı ailesi son günlerde ailenin en büyük oğlu Hacı Sabancı'nın F.D. isimli kadından olan çocuğuyla gündemde. F.D.'nin babalık açtığı babalık davasının sonuçlanması ile birlikte, Hacı Sabancı'nın 2021 yılında dünyaya gelen Uzay'ın babası olduğu kesinleşmiş oldu. Bu konu gündemdeyken de Sabancı ailesinin geçmişinde olan benzer bir olay yeniden gün yüzüne çıktı. Hacı Sabancı'nın amcası İhsan Sabancı, resmi olmayan bir evlilik kurarak 3 çocuk sahibi olmuş ve bu sebeple de evlatlıktan reddedilmiş! Üstelik bu ilişki, bir ihanetle sonuçlanmış. İhsan Sabancı'nın resmi olmayan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri olan Sevgi Sabancı, yazdığı kitapta ve ATV habere konuk olarak bu iddialardan bahsetmiş.
Gelin, detayları birlikte öğrenelim!
Kaynak: Adana’da Piç Olmak: Öteki Sabancılar (Sevgi Sabancı, Köknar Kitap), ATV haber
Sabancı ailesi son günlerde F.D. isimli kadının açtığı babalık davasının sonucuyla gündemde. DNA raporuna göre, 2021 yılında dünyaya gelen Uzay adlı çocuk, Hacı Sabancı ile % 99,99 oranında eşleşti.
Bu yaşananlar ailenin 60 yıl önceden süregelen ihanet hikayesini yeniden gündeme getirdi. Hacı Sabancı'nın büyük oğlu İhsan Sabancı ile ilgili iddialar ve günümüze uzanan davalar bir kez daha konuşulmaya başlandı.
Sevgi Sabancı'nın kaleme aldığı kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyordu:
"Ancak, bu büyük aileden bunalan İhsan için sevdiği kadının ihaneti tam bir yıkım olur. Artık toparlanamaz. Ailesi bunu da ona karşı kullanmak ister. Yıkım katlanarak devam eder. Geri kalan hayatını otel odalarında sürgünde geçiren İhsan’ı ölüm genç yaşında bulacaktır."
Sevgi Sabancı'nın kim olduğunu taşların yerine oturması adına bir de şöyle açıklayalım: Sevgi Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın büyük oğlu İhsan Sabancı’nın kızı, Güler Sabancı’nın da üvey kardeşi.
Sevgi Sabancı, Sabancı ailesine 22 yıldır süren 9 dava açmıştı. Onu Emirgan’daki Sabancı Müzesi’nin bulunduğu, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’le ilgili davadan da hatırlayabilirsiniz...
ATV habere röportaj veren Sevgi Sabancı, bu haberde "Bize çok acımasız davranıldı." demişti.
Sevgi Sabancı davayı kazanması durumunda babası adına bir obezite vakfı kuracağını da dile getirmişti.
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