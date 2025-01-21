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Sabancılar 60 Yıl Önce de Karışmış: İhsan Sabancı Yasak Aşkı Yüzünden Evlatlıktan Reddedilmiş!

Sabancılar 60 Yıl Önce de Karışmış: İhsan Sabancı Yasak Aşkı Yüzünden Evlatlıktan Reddedilmiş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2025 - 11:24

Sabancı ailesi son günlerde ailenin en büyük oğlu Hacı Sabancı'nın F.D. isimli kadından olan çocuğuyla gündemde. F.D.'nin babalık açtığı babalık davasının sonuçlanması ile birlikte, Hacı Sabancı'nın 2021 yılında dünyaya gelen Uzay'ın babası olduğu kesinleşmiş oldu. Bu konu gündemdeyken de Sabancı ailesinin geçmişinde olan benzer bir olay yeniden gün yüzüne çıktı. Hacı Sabancı'nın amcası İhsan Sabancı, resmi olmayan bir evlilik kurarak 3 çocuk sahibi olmuş ve bu sebeple de evlatlıktan reddedilmiş! Üstelik bu ilişki, bir ihanetle sonuçlanmış. İhsan Sabancı'nın resmi olmayan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri olan Sevgi Sabancı, yazdığı kitapta ve ATV habere konuk olarak bu iddialardan bahsetmiş. 

Gelin, detayları birlikte öğrenelim!

Kaynak: Adana’da Piç Olmak: Öteki Sabancılar (Sevgi Sabancı, Köknar Kitap), ATV haber

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wQppJ...
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Sabancı ailesi son günlerde F.D. isimli kadının açtığı babalık davasının sonucuyla gündemde. DNA raporuna göre, 2021 yılında dünyaya gelen Uzay adlı çocuk, Hacı Sabancı ile % 99,99 oranında eşleşti.

Sabancı ailesi son günlerde F.D. isimli kadının açtığı babalık davasının sonucuyla gündemde. DNA raporuna göre, 2021 yılında dünyaya gelen Uzay adlı çocuk, Hacı Sabancı ile % 99,99 oranında eşleşti.

Aynı yıl dünyaevine giren Hacı Sabancı'nın eşinden başka bir kadından çocuk sahibi olması gündeme bomba gibi düştü.

Bu yaşananlar ailenin 60 yıl önceden süregelen ihanet hikayesini yeniden gündeme getirdi. Hacı Sabancı'nın büyük oğlu İhsan Sabancı ile ilgili iddialar ve günümüze uzanan davalar bir kez daha konuşulmaya başlandı.

Bu yaşananlar ailenin 60 yıl önceden süregelen ihanet hikayesini yeniden gündeme getirdi. Hacı Sabancı'nın büyük oğlu İhsan Sabancı ile ilgili iddialar ve günümüze uzanan davalar bir kez daha konuşulmaya başlandı.

Tüm bu iddiaları ortaya atan isim Sevgi Sabancı... Hacı Sabancı'nın büyük oğlu İhsan Sabancı'nın resmi olmayan evliliğinden dünyaya gelen Sevgi Sabancı, 2023 yılında Köknar Kitap'tan yayımlanan Adana’da Piç Olmak: Öteki Sabancılar kitabında babası ve Sabancı ailesiyle ilgili önemli iddialara yer vermişti.

Sevgi Sabancı'nın kaleme aldığı kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyordu:

Sevgi Sabancı'nın kaleme aldığı kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyordu:

“Despot bir baba (Hacı Ömer Sabancı), entrikacı bir kardeş (Sakıp Sabancı), ilgisiz ve kocasını sürekli küçülten bir eş (Yüksel Sabancı), vicdan ve merhametin yanında sevgisini de oğluna ve torunlarına çok gören bir anneyle (Sadıka Sabancı) aynı evde mutsuz bir hayat sürdüren İhsan Sabancı mutluluğu bir başka kadında bulmaya çalışır.'

"Ancak, bu büyük aileden bunalan İhsan için sevdiği kadının ihaneti tam bir yıkım olur. Artık toparlanamaz. Ailesi bunu da ona karşı kullanmak ister. Yıkım katlanarak devam eder. Geri kalan hayatını otel odalarında sürgünde geçiren İhsan’ı ölüm genç yaşında bulacaktır."

"Ancak, bu büyük aileden bunalan İhsan için sevdiği kadının ihaneti tam bir yıkım olur. Artık toparlanamaz. Ailesi bunu da ona karşı kullanmak ister. Yıkım katlanarak devam eder. Geri kalan hayatını otel odalarında sürgünde geçiren İhsan’ı ölüm genç yaşında bulacaktır."

'Birçok sektördeki yatırımlarıyla büyük bir zenginliğe erişmiş Sabancı Ailesi’nin hem bu basamakları nasıl tırmandıkları hem de bu zenginliğe dahil edilmeyen İhsan Sabancı ve sevdiği kadından olan çocuklarının hikâyesine tanıklık edeceksiniz…”

Sevgi Sabancı'nın kim olduğunu taşların yerine oturması adına bir de şöyle açıklayalım: Sevgi Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın büyük oğlu İhsan Sabancı’nın kızı, Güler Sabancı’nın da üvey kardeşi.

Sevgi Sabancı'nın kim olduğunu taşların yerine oturması adına bir de şöyle açıklayalım: Sevgi Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın büyük oğlu İhsan Sabancı’nın kızı, Güler Sabancı’nın da üvey kardeşi.
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Sevgi Sabancı, Sabancı ailesine 22 yıldır süren 9 dava açmıştı. Onu Emirgan’daki Sabancı Müzesi’nin bulunduğu, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’le ilgili davadan da hatırlayabilirsiniz...

Sevgi Sabancı, Sabancı ailesine 22 yıldır süren 9 dava açmıştı. Onu Emirgan’daki Sabancı Müzesi’nin bulunduğu, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’le ilgili davadan da hatırlayabilirsiniz...

*Görsel kitaptan alınmıştır.

ATV habere röportaj veren Sevgi Sabancı, bu haberde "Bize çok acımasız davranıldı." demişti.

Sevgi Sabancı davayı kazanması durumunda babası adına bir obezite vakfı kuracağını da dile getirmişti.

Sevgi Sabancı davayı kazanması durumunda babası adına bir obezite vakfı kuracağını da dile getirmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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